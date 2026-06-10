الموسم المقبل.. 8 أندية تمثل السعودية خارجيا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، بشكل رسمي، مشاركة ثمانية أندية سعودية في البطولات الخارجية خلال الموسم الرياضي المقبل، في أكبر حضور خارجي للأندية السعودية بتاريخها.

وسيشارك كل من النصر والهلال والأهلي والقادسية مباشرة في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يخوض الاتحاد الملحق المؤهل إلى البطولة ذاتها.

وعلى صعيد دوري أبطال آسيا 2، ضمن التعاون مقعده في البطولة القارية، بينما يمثل الاتفاق ونيوم الكرة السعودية في بطولة الأندية الخليجية.

ويُعد الموسم المقبل الأكثر من حيث عدد الأندية السعودية المشاركة خارجيًا، بعدما ارتفع عدد الممثلين إلى ثمانية أندية في مختلف البطولات القارية والخليجية.