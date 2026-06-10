3 شركات تسيطر على ملابس مونديال 2026

كشفت قائمة الشركات المزوِّدة لملابس المنتخبات المتأهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 عن استمرار هيمنة العلامات التجارية العالمية الكبرى على المشهد الكروي الدولي في ظل منافسةٍ متصاعدةٍ بين شركات التجهيز الرياضي للفوز بعقود رعاية المنتخبات المشارِكة في الحدث الأكبر على مستوى كرة القدم.

وتتصدَّر «أديداس» القائمة بصفتها الشريك الرسمي لـ 14 منتخبًا من أصل 48 تُشارك في النهائيات، بما يُمثِّل نحو 29.17% من إجمالي المنتخبات.

وتضمُّ قائمة منتخباتها عددًا من القوى الكروية البارزة مثل الأرجنتين، وألمانيا، وإسبانيا، إلى جانب منتخبات اليابان، والمكسيك، والسعودية، وبلجيكا، وكولومبيا، والجزائر، وقطر، وإسكتلندا، وجنوب إفريقيا، والسويد، وكوراساو، ما يُعزِّز من حضور العلامة الألمانية في أبرز المحافل العالمية.

وتأتي «نايكي» في المركز الثاني برعاية 12 منتخبًا بنسبة 25%، يتقدَّمها منتخبا البرازيل وفرنسا، إضافةً إلى إنجلترا، وهولندا، وكرواتيا، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والأوروجواي، لتؤكد الشركة الأمريكية مكانتها بوصفها واحدةً من أكبر اللاعبين في سوق التجهيزات الرياضية العالمية.

وتأتي في المرتبة الثالثة في سجل شركات الملابس «بوما» برصيد 11 منتخبًا، تُمثِّل 22.92% من إجمالي المشاركين، ومن أبرز المنتخبات التي ترتدي علامتها البرتغال، والمغرب، والسنغال، ومصر، وغانا وكوت ديفوار، ومعها النمسا، والتشيك، ونيوزيلندا، والباراجواي وسويسرا، ما يمنح الشركة الألمانية حضورًا قويًّا في القارتين الأوروبية والإفريقية.

وتُظهِر الأرقام مدى استحواذ الشركات الثلاث الكبرى «أديداس، ونايكي، وبوما» مجتمعةً رعايةَ 37 منتخبًا من أصل 48 بنسبةٍ تصل إلى 77.08%، وهو ما يعكس سيطرتها شبه المُطلَقة على سوق الملابس الرياضية الخاصة بالمنتخبات الدولية في كأس العالم.

في المقابل، تتقاسم عشر شركاتٍ أخرى رعاية 11 منتخبًا فقط بنسبة 22.92%، وتُعدُّ «كيلمي» الأكثر حضورًا بينها برعاية منتخبَين، هما البوسنة والهرسك، والأردن، فيما تتوزَّع بقية المنتخبات على شركاتٍ مختلفةٍ بواقع منتخبٍ واحدٍ لكل شركةٍ مثل العراقية «جاكو» مع منتخب العراق، و«كابا» مع تونس، و«مجيد» مع إيران، و«ريبوك» مع بنما، و«سابير 7» مع أوزبكستان، إضافةً إلى شركاتٍ أخرى، تُمثِّل حضورًا محدودًا مقارنةً بالعمالقة الثلاثة، مثل «ماراثون» مع الإكوادور، و«سايتا» مع هايتي، و«إمبرو» مع الكونغو الديمقراطية.

وتكشف الإحصاءات عن أن المنافسة التجارية في كأس العالم لا تقتصر فقط على المستطيل الأخضر، بل وتمتدُّ أيضًا إلى سوق الرعاية والتجهيزات الرياضية في ظل سعي الشركات العالمية إلى تعزيز انتشار علاماتها التجارية عبر المنتخبات الأكثر جماهيريةً وتأثيرًا، مستفيدةً من الزخم الإعلامي والتسويقي الذي توفره البطولة الأكثر مشاهدةً في العالم.

وحسبَ الترتيب النهائي للشركات المورِّدة لملابس المنتخبات المشاركة في مونديال 2026، تتصدَّر أديداس القائمة بـ 14 منتخبًا، تليها نايكي بـ 12، ثم بوما بـ 11، فيما تأتي كيلمي في المركز الرابع بمنتخبَين، بينما تتوزَّع بقية الشركات على منتخبٍ واحدٍ لكل منها في مشهدٍ يعكس الفجوة الكبيرة بين الشركات العالمية الكبرى وبقية المنافسين في سوق الملابس الرياضية الدولية.