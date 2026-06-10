هفوة أمنية تسرّب جوازات الأرجنتينيين

ذكرت تقارير إعلامية أن هفوة أمنية تسببت في تسريب تفاصيل ​جوازات سفر جميع لاعبي المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم قبل المباراة التجريبية أمام أيسلندا، الثلاثاء، ضمن الاستعدادات لمنافسات بطولة كأس العالم 2026.

وبحسب التقارير الإعلامية، الأربعاء، كان من المفترض طمس أرقام الجوازات المدرجة في ‌القائمة الرسمية للفريق قبل ‌نشرها لوسائل ​الإعلام ‌والجمهور، ⁠لكن ​جرى تداولها ⁠دون أي تنقيح في ملعب «جوردان هير» بولاية ألاباما.

وفازت الأرجنتين بالمباراة 3ـ0 أمام أكثر من ⁠88 ألف متفرج، فيما احتفل النجم ‌ليونيل ميسي ‌بعودته من إصابة ​في عضلات الفخذ ‌الخلفية بتسجيل هدف بعد دقيقتين فقط ‌من مشاركته بديلًا في الشوط الثاني.

وتبدأ الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة الجزائر ​الثلاثاء المقبل ​ضمن منافسات المجموعة العاشرة من البطولة التي تحتضنها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.