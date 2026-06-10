توخيل: نتعامل مع إصابة ساكا بحذر

أكد توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن بوكايو ساكا لا يزال في مرحلة التعافي من إصابة في وتر ​العرقوب، مؤكدًا ضرورة التعامل مع حالته بحرص شديد قبل انطلاق كأس العالم، الخميس.

وكان الجناح البالغ من العمر 24 عامًا قد تعرض لهذه الإصابة في مارس، لكنه واصل اللعب على الرغم من الألم في الأسابيع الأخيرة من الموسم، ليسهم في تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ‌للمرة الأولى منذ أكثر ‌من عقدين. كما شارك ساكا ​في ‌نهائي ⁠دوري ​أبطال أوروبا ⁠أمام باريس سان جيرمان، الذي خسره أرسنال بركلات الترجيح.

وقال توخيل للصحافيين «بوكايو لا يزال في طور استعادة كامل لياقته. لقد لعب وهو يعاني من الألم في نهاية الموسم، ومن الواضح أنه كان يعاني من الإصابة على الرغم من تقديمه مستويات ⁠عالية، لكنه لم يصل بعد إلى كامل ‌جاهزيته. إنه لاعب ‌نعتمد عليه كثيرًا، ولذلك نحرص على ​التعامل معه بحذر في ‌التدريبات».

وتستهل إنجلترا مشوارها ​في البطولة ​17 يونيو في دالاس، بمواجهة كرواتيا في إعادة لمباراة الدور قبل النهائي لكأس العالم 2018.