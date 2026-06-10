بـ28 مليونا.. نيوكاسل يوقع مع جاوين

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي توقيعه مع الحارس الفرنسي إوين جاوين لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم قادمًا من ريمس بدوري الدرجة

الثانية الفرنسي، بعقد لم يتم الكشف عن مدته، الأربعاء.

ونشر نيوكاسل بيانًا على موقعه الإلكتروني لكنه لم يوضح مدة العقد أو قيمة الصفقة.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن العقد مدته 4 أعوام بمبلغ يقدر بـ28 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة يتم التعاقد معها من دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وقال جاوين للموقع الرسمي لنيوكاسل: «متحمس للغاية لأن أصبح لاعبًا في نيوكاسل. شغف المدينة كلها والأجواء في ملعب سانت جيمس بارك مشهورة في كرة القدم».

وحافظ الحارس البالغ من العمر 20 عامًا على شباكه نظيفة في 15 مباراة مع ريمس في الموسم الماضي، ولعب لمنتخب فرنسا تحت 21 عامًا.