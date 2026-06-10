تذاكر أولمبياد 2028.. انطلاق المرحلة الثانية

أوضح منظمو أولمبياد لوس أنجليس 2028، الأربعاء، أنهم سيفتتحون مرحلة ثانية لبيع التذاكر للجمهور ​في الفترة من 10 إلى 20 أغسطس المقبل، بعد بيع أكثر من 4 ملايين تذكرة في الطرح الأولي.

وقالت اللجنة المنظمة للأولمبياد إن سكان منطقتي لوس أنجليس وأوكلاهوما سيتي اشتروا نحو 75 في المئة من التذاكر المباعة في الطرح الأول، ‌بينها نحو ‌500 ألف تذكرة بسعر ​28 دولارًا، ‌و95 ⁠في المئة من ​التذاكر ⁠المتاحة بسعر أقل من 100 دولار.

ستشمل عملية البيع الثانية تذاكر لجميع الرياضات الأولمبية وبمختلف الفئات السعرية، حسب توفرها. ويتعين على المشجعين التسجيل بحلول 22 يوليو لدخول قرعة تذاكر أولمبياد لوس أنجليس 2028، التي تحدد الفترات الزمنية للشراء بشكل ⁠عشوائي.

ويمكن لكل ⁠مشترٍ شراء ⁠ما يصل إلى 12 تذكرة للفعاليات الأولمبية، إضافة إلى ما يصل إلى 12 تذكرة إضافية لمباريات بطولة كرة القدم. ويطبق حد أقصى بواقع أربع تذاكر لحفلي الافتتاح والختام، وتحتسب ضمن الحد الأقصى للتذاكر الأولمبية البالغ 12 تذكرة.

وسيكون ​أولمبياد 2028 ​النسخة الثالثة من الأولمبياد التي تستضيفها لوس أنجليس، بعد عامي 1932 و1984.