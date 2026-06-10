13 يوليو .. مورينيو يقود الريال

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، عن أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو سيقود أولى حصصه التدريبية مع بداية ولايته الثانية مدربًا لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم في 13 يوليو المقبل.

وقالت الصحيفة «إن مورينيو لن يتم تقديمه رسميًا مدربًا جديدًا حتى الشهر المقبل».

ولم يؤكد ريال مدريد بعد عودة مورينيو، القادم من فريق بنفيكا، لكن النادي البرتغالي أعلن، الثلاثاء، أن نظيره الإسباني وافق على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب المخضرم، والبالغة 15 مليون يورو، مشيرًا إلى أن المدرب المثير للجدل توصل لاتفاق بالفعل.

وكانت عودة مورينيو إلى ملعب «سانتياجو برنابيو» متوقفة على إعادة انتخاب رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، الذي كان يرغب في عودته، وهو ما تم تأكيده الإثنين.

وأفادت تقارير إخبارية أن مورينيو وقع عقدًا لمدة ثلاثة أعوام مع ريال مدريد، حيث تولى تدريب الفريق بين عامي 2010 و2013، وفاز خلال تلك

الفترة بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك.

ومن المقرر أن يبدأ مورينيو التدريب في 13 من الشهر المقبل وهو موعد يأتي في الأسبوع الأخير من بطولة كأس العالم، ما يعني على الأرجح عدم توافر جميع لاعبي الفريق بقيادة الفرنسي كيليان مبابي والبرتغالي فينيسيوس جونيور.

ويتولى مورينيو المسؤولية خلفًا لتشابي ألونسو الذي قاد الريال لفترة وجيزة، وكذلك ألفارو أربيلوا الذي عمل مدربًا مؤقتًا حتى نهاية

الموسم المنصرم.

وكان ريال مدريد قد أنهى الموسم المنقضي دون أي لقب للموسم الثاني على التوالي، حيث حل ثانيًا في ترتيب الدوري الإسباني خلف غريمه التقليدي برشلونة المتوج بالبطولة، كما خرج من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني.