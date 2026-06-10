4 ألعاب.. الكشف عن تشكيلات «المنتخبات الإلكترونية»

كشفت مؤسسة الرياضات الإلكترونية عن أحدث التطورات لتشكيلات المنتخبات الوطنية المشاركة في منافسات ألعاب «روكيت ليج» «Rocket League»، و«دوتا 2» «Dota 2»، و«توم كلانسي: رينبو سِكس سيج» «Tom Clancy’s Rainbow Six Siege»، و«موبايل ليجندز: بانج بانج» «Mobile Legends: Bang Bang»، وذلك ضمن بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026، الحدث العالمي الأبرز القائم على المنافسات بين الدول، والتي ستنطلق نسختها الافتتاحية في الرياض العاصمة خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر المقبل.

وتجمع البطولة نخبة من اللاعبين المتميزين لتمثيل منتخباتهم الوطنية على الساحة العالمية، بمن فيهم أبطال العالم والنجوم الدوليون البارزون والمواهب الصاعدة.

ومع مواصلة المنتخبات الوطنية وضع لمساتها النهائية على قوائم اللاعبين استعدادًا لانطلاق النسخة الأولى من البطولة، بدأت التشكيلات المعتمدة في الألعاب الأربع ترسم ملامح أبرز المواجهات المرتقبة. حيث سيجمع كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية نخبة لاعبي القطاع تحت راية وطنية واحدة، بدءًا من أبطال العالم والنجوم الدوليين البارزين، وصولًا إلى المواهب الصاعدة التي ستُمثل أوطانها على أكبر مسرح عالمي للرياضات الإلكترونية.

«روكيت ليج»

وتشهد منافسات «روكيت ليج» حضورًا لافتًا لأقوى التشكيلات الوطنية التي جُمعت خصيصًا لنسخة 2026. فبينما يجمع المنتخب الفرنسي الثلاثي «Vatira» و«juicy» و«zen»، يبرز المنتخب السعودي بتشكيلة تعيد توحيد الثلاثي السابق لفريق فالكونز «Rw9» و«trk511» و«Kiileerrz» جنبًا إلى جنب مع اللاعب «Nwpo»، ليمثل هذا الفريق آمال السعودية لحصد الميدالية الذهبية على أرضها وبين جماهيرها.

من جانبه، يدخل المنتخب الأمريكي المنافسات بتشكيلة تضم «Atomic» و«Daniel» و«Firstkiller» و«Chronic»، ليمهد الطريق نحو واحدة من أكثر مواجهات البطولة ترقبًا وحماسًا.

«دوتا 2»

تجمع منافسات «دوتا 2»، 88 تشكيلة وطنية من مختلف أنحاء العالم، حيث يضم المنتخب الصيني مواهب من ناديي «Xtreme Gaming» و«Vici Gaming»، بينما يضم المنتخب الأمريكي نجومًا من أصحاب الخبرة مثل «Sneyking» و«Quinn» و«SumaiL». ويبرز حضور فريق «فالكونز» «Team Falcons» السعودي بقوة عبر تشكيلات عدة دول، من خلال مشاركة لاعبيه مثل «Sneyking» و«-Cr1t» مع منتخباتهم الوطنية التي تواصل مساعيها لضمان التأهل للحدث المرتقب في الرياض. ومع بقاء فرص الدعوات المباشرة والتصفيات الإقليمية قائمة.

توم كلانسي.. رينبو سِكس سيج «Tom Clancy’s Rainbow Six Siege»

تحظى اللعبة بمشاركة نخبة من المنتخبات الوطنية التي يقودها أبرز الأسماء في عالم اللعبة. ويدخل المنتخب البرازيلي المنافسات بصفته صاحب التصنيف الأعلى، في حين يعيد المنتخب الفرنسي توحيد عدد من أبطال العالم تحت راية واحدة. وتتألق في هذه المنافسات أسماء لامعة تمثل أبرز أندية الرياضات الإلكترونية العالمية، من بينها فريق «فالكونز» «Team Falcons» السعودي، و«Team Secret»، و«G2 Esports»، و«FaZe Clan»، و«Weibo Gaming»، ما يعكس حجم وعمق المواهب التي ستتنافس للفوز بذهب البطولة.

«موبايل ليجيندز: بانج بانج»

تُعد هذه اللعبة واحدة من أكبر المنافسات المدرجة ضمن البطولة، بتأكيد مشاركة 107 منتخبات وطنية وإقليمية. وبينما يجمع المنتخب الفلبيني في صفوفه لاعبين من فريقي «تيم ليكويد الفلبين» و«فالكونز الفلبين»، سيتولى تمثيل المنتخب السعودي لاعبو فريق «فالكونز»: «Saano» و«Trolll» و«Cuffin»، إلى جانب اللاعبين «K7» و«Arshven». وبوصفه أحد الأندية القيادية في المنطقة، يواصل فريق «فالكونز» السعودي دوره المحوري في صياغة المشهد التنافسي للعبة، حيث تسعى السعودية من خلال هذه التشكيلة البارزة إلى منافسة أعرق المنتخبات العالمية وأكثرها تمرسًا. ومن المتوقع أن تلعب «Mid Season Cup» المرتقبة ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 دورًا حاسمًا في تحديد التصنيفات النهائية للمنتخبات قبل انطلاق بطولة كأس المنتخبات.

وتعد كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية «ENC» أوّل بطولة من نوعها مخصصة لمنافسات منتخبات الرياضات الإلكترونية ضمن مجموعة واسعة من أشهر الألعاب العالمية وأُطلقت البطولة من قبل مؤسسة الرياضات الإلكترونية «EF»، حيث ستنظم كل عامين وستنطلق في دورتها الأولى من الرياض العاصمة السعودية.