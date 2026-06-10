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المكسيك جاهزة

2026.06.10 | 06:44 pm
أبدى المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم استعداده الكامل قبل مواجهة كوريا الجنوبية في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها إلى جانب أمريكا وكندا.
المكسيك جاهزة

المكسيك جاهزة

المكسيك جاهزة