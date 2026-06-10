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ألمانيا تستعد

2026.06.10 | 08:40 pm
يواصل المنتخب الألماني الأول لكرة القدم تحضيراته قبل مواجهة كوراساو في افتتاح مبارياته في بطولة كأس العالم 2026 التي تحتضنها أمريكا والمكسيك وكندا. (وكالات)
ألمانيا تستعد

ألمانيا تستعد

ألمانيا تستعد

ألمانيا تستعد