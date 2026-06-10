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ألمانيا تستعد
2026.06.10 | 08:40 pm
يواصل المنتخب الألماني الأول لكرة القدم تحضيراته قبل مواجهة كوراساو في افتتاح مبارياته في بطولة كأس العالم 2026 التي تحتضنها أمريكا والمكسيك وكندا. (وكالات)
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