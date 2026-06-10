سينيسي ثاني صفقات توتنام

أعلن توتنام هوتسبير، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، التعاقد مع المدافع ​الأرجنتيني ماركوس سينيسي، ابتداءً من أول يوليو المقبل بعد رحيله عن بورنموث.

وقضى اللاعب البالغ عمره 29 عامًا أربعة مواسم في بورنموث، حيث خاض 128 مباراة في جميع المسابقات، واختار الرحيل بعد انتهاء عقده في نهاية ‌الموسم الماضي.

وأصبح ‌سينيسي ثاني لاعب ​ينضم ‌إلى ⁠توتنام تحت ​قيادة ⁠المدرب روبرتو دي تسيربي، بعد آندي روبرتسون، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق اللندني إلى تعزيز دفاعه بعد موسم نجا فيه بصعوبة من الهبوط من دوري الأضواء.

وقال سينيسي في بيان: «منذ اللحظة الأولى، أظهر النادي ⁠سبب رغبته في ضمي ومدى رغبته ‌في أن أكون ‌جزءًا من مشروعه. إنه ​أمر مثير وأتطلع بشدة ‌للمشاركة فيه».

ولعب سينيسي دورًا محوريًا مع بورنموث الموسم الماضي، إذ ⁠ساعد ⁠في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم 16 مباراة متتالية، وعلى نظافة شباكه في 11 مباراة.

وقال دي تسيربي: «ستعزز خبرة ماركوس ومهاراته في التعامل مع الكرة وروحه التنافسية دفاعنا، كما ستمنحنا مرونة في التشكيل، إنه يشعر بالراحة في اللعب ضمن فريق يعتمد على الاستحواذ، ويقرأ المباراة جيدًا، ولديه الشخصية التي تمكنه من التألق في بيئة صعبة».

واحتل ​توتنام المركز ​17 في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.