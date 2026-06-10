Q2 يحتضن تدريبات الأخضر بحضور الإعلام

يعاود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الأربعاء، تدريباته في مدينة أوستن الأمريكية، ضمن معسكره الإعدادي الجاري استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تنطلق الحصة التدريبية عند الـ 06:00 مساءً بتوقيت أوستن، على ملعب Q2، معقل نادي أوستن الأمريكي، على أن تكون مفتوحة بالكامل أمام وسائل الإعلام الراغبة في الحضور والمتابعة.

وبحسب البرنامج المعد من الجهاز الفني بقيادة اليوناني جورجيوس دونيس، سيخضع اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة السنغال التجريبية التي انتهت بالتعادل السلبي 0-0 لتدريبات استرجاعية.

في المقابل، سيؤدي بقية اللاعبين تدريبات فنية وبدنية اعتيادية، تتضمن تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، إلى جانب العمل على رفع المعدلات اللياقية استعدادًا لافتتاح مشوار الأخضر في البطولة العالمية.

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم بملاقاة الأوروجواي، 15 يونيو الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، التي تضمُّ أيضًا منتخبَي إسبانيا، والرأس الأخضر.