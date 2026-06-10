الأهلي يطلب.. الآسيوي يعتذر

استفسرت إدارة شركة النادي الأهلي رسميًّا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إمكانية تنظيم بطولة كأس السوبر الآسيوي، التي من المفترض أن تجمع بين الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، وجامبا أوساكا الياباني، بطل دوري أبطال آسيا 2.

وكشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة، عن أن الاتحاد الآسيوي رد شفهيًّا على الاستفسار الأهلاوي، عقب تواصل جرى بين الطرفين، مؤكدًا عدم وجود ميزانية مخصَّصة لتنظيم البطولة، ما يجعل تنظيمها خلال الموسم الجاري مستبعدًا لأسباب مالية.

ويأتي تحرُّك الأهلي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي، فيما توِّج جامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا 2. وكان مصدر رسمي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كشف لـ«الرياضية»، 24 أبريل الماضي، عن أن فكرة إعادة بطولة كأس السوبر الآسيوي لا تزال خارج حسابات الاتحاد خلال المرحلة الحالية.

وأوضح المصدر حينها، أن ملف تنظيم البطولة غير مطروح للنقاش حتى بعد تحديد بطلي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، مشيرًا إلى عدم وجود أي توجُّه رسمي لإعادة العمل بها خلال الفترة المقبلة.

وبيَّن المصدر ذاته أن الاتحاد القاري لا يملك في الوقت الراهن أي خطط لتنظيم مواجهة تجمع بطلي البطولتين أو إعادة إطلاق كأس السوبر الآسيوي خلال العام الجاري.