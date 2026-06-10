11 أغسطس.. الاتحاد يواجه الجزيرة في ملحق «النخبة»

يحل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ضيفًا على الجزيرة الإماراتي على ملعب الأخير في أبو ظبي العاصمة 11 أغسطس المقبل ضمن الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل حسبما كشف عنه النادي الجداوي، الأربعاء.

ويشارك الاتحاد والجزيرة في الملحق إلى جانب باختاكور الأوزبكي والحسين الأردني اللذين يتواجهان أيضًا لتحديد المتأهل منهما إلى مجموعة الغرب المكونة من 16 فريقًا، علمًا أن 14 فريقًا حجزوا مقاعدهم مباشرة، بينهم أربعة سعودية، وهي النصر بطل دوري روشن السعودي، ووصيفه الهلال والأهلي «حامل اللقب» والقادسية صاحب المركز الرابع في الدوري، والأمر ذاته ينطبق على مجموعة الشرق التي يشارك فيها 16 فريقًا، بينهم أربعة يتنافسون على بطاقتي الملحق.

ويخوض الفريق الاتحادي ملحق النخبة بعد أن حلّ خامسًا في الدوري، أما الجزيرة الإماراتي فيشارك بعدما أنهى الدوري المحلي في المركز الرابع.

وتسحب قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 18 أغسطس بمشاركة 32 فريقًا بدلًا من 24 كما كان عليه الحال في النسختين الماضيتين.