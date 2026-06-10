«الاستقطاب» تحاصر تعاقدات الأندية

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة، عن أن عمليات التعاقد والتجديد التي تتم ضمن برنامج الاستقطاب تخضع لآليات وضوابط معمول بها منذ انطلاق البرنامج.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن عمليات التقييم المالي والفني المصاحبة لقرارات التعاقد أو التجديد تعتمد على مجموعة من العوامل، من بينها عمر اللاعب، ومركزه، ومستواه الفني، وإنتاجيته، ومدى ملاءمته للاحتياجات المستقبلية، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية. وأضافت المصادر أن هذه الآلية تأتي استجابةً للحاجة إلى وجود معايير موضوعية تدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية في الأندية، وتسهم في الحد من مخاطر التعاقدات غير المناسبة من الناحية الفنية أو المالية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويرفع من جودة الاستثمار الرياضي على المدى الطويل.