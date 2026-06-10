إيقاف جماهير يوفنتوس وتورينو 10 مباريات

فُرضت على جماهير يوفنتوس وتورينو عقوبة منع السفر إلى المباريات خارج الديار لمدة عشر مباريات، على خلفية أعمال الشغب التي سبقت ديربي تورينو الشهر الماضي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتسببت في تأخر انطلاق المباراة لأكثر من ساعة.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن وزارة الداخلية قررت إغلاق المدرجات المخصصة لجماهير يوفنتوس وتورينو في المباريات خارج الديار، إضافة إلى حظر بيع تذاكر هذه المباريات لسكان إقليمي بيدمونت ولومبارديا في شمال غرب البلاد.

وكان ديربي تورينو، الذي جرى في المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي، واحدًا من خمس مباريات كان مقررًا أن تنطلق في التوقيت ذاته نظرًا لأهميتها في تحديد هوية الفريقين اللذين سيحجزان آخر بطاقتين مؤهلتين إلى دوري أبطال أوروبا.

إلا أن المباراة تأخرت لأسباب تتعلق بـ «السلامة العامة» بعدما نُقل أحد مشجعي يوفنتوس إلى المستشفى إثر اشتباكات اندلعت خارج ملعب الـ «أولمبيكو» قبل انطلاق اللقاء.

وأصر مشجعو يوفنتوس، الذين كانوا يشكلون جمهور الفريق الضيف، على تأجيل المباراة، حتى أنهم استدعوا قائد الفريق مانويل لوكاتيلي لإبلاغه بمطالبهم.

وفي نهاية المطاف، انطلقت المباراة عند الـ 9:51 مساء بالتوقيت المحلي بدلًا من 8:45، ما أثار غضب جماهير يوفنتوس التي غادرت المدرجات المخصصة لها. وانتهت المباراة بالتعادل 2-2، وهي نتيجة أسهمت في خروج يوفنتوس من المراكز الأربعة الأولى.