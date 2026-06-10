مركز الأخضر المونديالي.. كلف 45 مليونا.. وافتتح 2021

يحتضن مركز سان ديفيد للأداء، المقر التدريبي الرسمي لنادي أوستن إف سي الأمريكي، تحضيرات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال منافسات كأس العالم 2026.

وافتُتح المركز عام 2021 في منطقة بارمر بوند شمال مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، على بُعد نحو سبعة أميال من ملعب نادي أوستن إف سي، بتكلفة إنشاء بلغت 45 مليون دولار أمريكي، ضمن مشروع ممول بالكامل من القطاع الخاص.

ويمتد المرفق الرياضي على مساحة 93 ألف متر مربع، ويُعد المقر التدريبي لفرق أوستن إف سي الأول، وأوستن إف سي 2، إضافة إلى فرق الأكاديمية التابعة للنادي الأمريكي.

ويضم المركز خمسة ملاعب تدريبية، تشمل ثلاثة ملاعب عشبية طبيعية كاملة الحجم، وملعبًا عشبيًا طبيعيًا بنصف الحجم، إضافة إلى ملعب بالعشب الصناعي، فيما خُصص ملعبان من الملاعب الطبيعية لاستخدام الفريق الأول لنادي أوستن إف سي، وجهزا وفق أعلى المعايير الفنية.

كما يحتوي مركز سان ديفيد للأداء على مبنى متكامل من طابق واحد تبلغ مساحته 30 ألف قدم مربع، يضم مرافق مخصصة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، إلى جانب أقسام الطب الرياضي والتأهيل البدني.

وزُود المركز بأحدث التقنيات الخاصة بالعلاج والاستشفاء، بما في ذلك أجهزة متطورة لمراقبة صحة القلب والأوعية الدموية، وغرف العلاج الطبيعي، ووحدات العلاج المائي، ومرافق التبريد والاستشفاء العضلي، بما يسهم في رفع جاهزية اللاعبين بدنيًا وتقليل مخاطر الإصابات.

وصُمم المركز ليجمع بين متطلبات الأداء الرياضي عالي المستوى وخدمة المجتمع المحلي، إذ يوفر بيئة متكاملة تدعم التطور البدني والذهني للاعبين، مع الاعتماد على المساحات المفتوحة والإضاءة الطبيعية لتوفير أفضل الظروف التدريبية.

كما يوفر غرفة مهيأة للتدرب على ظروف مناخية متعددة، مثل تعديل مستوى الارتفاع عن سطح البحر، ودرجات الحرارة، ليستطيع الرياضي التأقلم، حال لعبه في تلك الظروف.

ويواصل الأخضر استعداداته في أوستن ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه الإعدادي، قبل افتتاح مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة أوروجواي ضمن منافسات المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر.