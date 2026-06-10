الهلال السوداني يكتب التاريخ.. خطف دوريين في 27 يوما

كتب فريق الهلال السوداني الأول لكرة القدم التاريخ بحصوله على لقبي دوري خلال 27 يومًا بعد تتويجه بالدوري الممتاز «النخبة» إثر فوزه على غريمه التقليدي المريخ 1ـ0، الأربعاء، على ملعب الخرطوم ضمن الجولة السابعة والأخيرة من البطولة.

وأضاف الفريق الهلالي كأس النخبة إلى لقب الدوري الرواندي الذي حققه في 14 مايو الجاري.

وخاض الأزرق السوداني منافسات الدوري الرواندي إلى جانب غريمه المريخ بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

وحسم الهلال مواجهة الديربي أمام المريخ بفضل الهدف الذي سجله النيجيري إيمانويل فلومو في الدقيقة 76.

وجرت المباراة على ملعب الخرطوم للمرة الأولى منذ اندلاع الأحداث التي دخلت عامها الرابع.

ورفع الهلال تحت قيادة مدربه الروماني لاورينتو ريجيكامب من خلال هذا الانتصار رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد المريخ عند 18 نقطة في المركز الثاني.

ونظمت المرحلة الأخيرة من الدوري السوداني الممتاز بمشاركة ثمانية فرق بعد مرحلة أولى شهدت مشاركة 16 فريقًا وزعت على أربع مجموعات، تأهل من كل مجموعة فريقان إلى دور النخبة.