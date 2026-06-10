البرتغال تغير التشكيلة.. ورونالدو ثابت

يواجه المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم نظيره النيجيري في آخر مواجهاته التجريبية، الأربعاء، استعدادًا لكأس العالم 2026 بتشكيلة طالتها تغييرات كبيرة استثنت ثلاثة لاعبين، أبرزهم كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر الأول لكرة القدم.

وفضل الإسباني روبيرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي، الزج بثمانية لاعبين في القائمة الأساسية، مع الإبقاء على الرباعي المكون من رونالدو ونيسلون سيميدو وروبن دياز وبرونو فيرنانديز، الذين خاضوا المواجهة التجريبية الماضية أمام تشيلي.

وتضمنت التغييرات مشاركة كل من ديوجو كوستا حارس المرمى، ديوجو دالوت، جونزالو إيناسيو، جواو نيفيش، فيتينيا، بيدرو نيتو، وفرانسيسكو ترينكاو بدلًا من جوزيه سا حارس المرمى، جواو كانسيلو، ريناتو فيجا، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، سامويل كوستا، فرانسيسكو كونسيساو، ورافائيل لياو.

وعلى الدكة، وضع المدرب الإسباني 15 لاعبًا منهم ثلاثة روبن نيفيش لاعب وسط فريق الهلال، وجواو فيليش مهاجم النصر، وجواو كانسيلو لاعب الهلال المعار إلى برشلونة الإسباني.

ويخوض المنتخب البرتغالي منافسات المونديال الذي ينطلق الخميس، ضمن المجموعة الـ11 رفقة منتخبات كولومبيا والكونغو وأوزبكستان.