الاتفاق يرفض تقسيط صفقة الغنام

تتجه إدارة نادي الاتفاق إلى رفض العرض المقدم من أحد الأندية الشرقاوية للتعاقد مع خالد الغنام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مقابل 50 مليون ريال، تُسدد على ثلاث دفعات، وفقًا لما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة النادي الشرقي لا تمانع بيع عقد اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكنها تشترط الحصول على قيمة الصفقة دفعة واحدة، أو على دفعتين كحد أقصى، رافضةً آلية السداد المقترحة في العرض الحالي.

وكانت «الرياضية» كشفت في 8 يونيو الجاري عن رفض لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين طلب إدارة الاتفاق تمديد عقد الغنام عامين إضافيين حتى 2030 بدلًا من عقده الحالي الممتد حتى 2028.

وبيّنت مصادر رسمية آنذاك أن اللجنة رفضت الطلب لعدم تقديم النادي ما يثبت قدرته المالية على الوفاء بالالتزامات المترتبة على العقد الجديد وفق الضوابط المعتمدة.

ووفقًا للمصادر ذاتها، تعمل إدارة الاتفاق على التوصل إلى اتفاق جديد مع اللاعب يتضمن مزايا مالية وشروطًا جزائية مختلفة، بهدف تعزيز موقف النادي التعاقدي ورفع قيمة الشرط الجزائي، الذي يتيح انتقال الغنام دون موافقة النادي، والمحدد حاليًا بـ48 مليون ريال، وتنتهي صلاحيته في 5 أغسطس المقبل.