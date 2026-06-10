رئيس أوستن لـ«الرياضية»: ملعب Q2 حقق مطالب السعوديين

أكد لـ«الرياضية» الأمريكي أندي لوكنين، رئيس نادي أوستن في حديث خاص، أن الزيارة السابقة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة أوستن الأمريكية لعبت دورًا مهمًا في اختيارها مقرًا لمعسكر الأخضر خلال كأس العالم 2026.

وقال لوكنين: «زار المنتخب السعودي مدينة أوستن من قبل، وأعتقد أن تلك الزيارات منحتهم فرصة للتعرف على الملعب، ومرافق التدريب، والبنية التحتية للمدينة، إلى جانب الأجواء والطقس المناسبين، ما ساعدهم في تكوين صورة واضحة عن المكان».

وأضاف: «أعتقد أنهم كانوا يفكرون منذ فترة في المكان الأنسب لتنظيم معسكرهم عندما يتأهلون إلى كأس العالم، وربما كانت أوستن ضمن الخيارات المطروحة لديهم منذ ذلك الوقت».

وعن آلية اختيار مقرات المعسكرات، أوضح: «قمنا بإدراج ملعب Q2 ومركز سان ديفيد للأداء ضمن كتيب الفيفا الخاص بمواقع التدريب المعتمدة، ما أتاح للمنتخبات فرصة اختيار أوستن ضمن الخيارات المتاحة».

وتابع: «بحسب ما أعلمه، فإن المنتخبات تختار مقراتها وفق مواقع مبارياتها في دور المجموعات. وبما أن المنتخب السعودي سيخوض إحدى مبارياته في هيوستن، فإن أوستن كانت تقع ضمن النطاق الجغرافي المناسب».

وكشف لوكنين تفاصيل الموافقة على استضافة الأخضر، قائلًا: «اختار الجانب السعودي ملعب Q2 ومركز سانت ديفيد للأداء كخياره الأول للمعسكر. وبعد تقديم الطلب رسميًا عبر الفيفا، تواصل معنا الاتحاد الدولي للاستفسار عن إمكانية استضافة المنتخب السعودي، ووافقنا فورًا».