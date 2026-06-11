الهلال والعُلا والقادسية والمحيط يتقاسمون ذهب التنس

اختُتمت منافسات بطولة النخبة للتنس للرجال والسيدات، وفئات تحت (18 و16 و14 و12) عامًا للأولاد، وتحت (14) عامًا للبنات، التي جرت، في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، وسط مشاركة واسعة ومستويات فنية رفيعة تعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة التنس بالسعودية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) شهدت البطولة منافسة قوية في مختلف الفئات، إذ نجح نادي العُلا في فرض سيطرته على مسابقة السيدات وفئتي تحت (14) و(16) عامًا للأولاد، في حين انتزع نادي الهلال لقب فئة الرجال، وذهبت ألقاب الفئات الأخرى لنجوم القادسية والمحيط.

في بطولة النخبة للرجال، حقق لاعب نادي الهلال سعود الحقباني المركز الأول، وجاء لاعب نادي العُلا بدر إدريس في المركز الثاني.

وفي منافسات السيدات، توجت لاعبة نادي الهلال ميسان حسين بالمركز الأول، وحلت زميلتها لارا بخاري في المركز الثاني.

وفي فئة تحت (18) عامًا للأولاد، أحرز لاعب نادي القادسية علي الأحمد المركز الأول، وجاء لاعب أكاديمية نت تنس حمود الأومير في المركز الثاني, وفي فئة تحت (16) عامًا للأولاد، حقق لاعب نادي العُلا سهيل الفاروقي المركز الأول، ونال لاعب أكاديمية نت تنس أحمد سروجي المركز الثاني.

وفي فئة تحت (14) عامًا للأولاد، ظفر لاعب نادي العُلا حمزة المنصوري بالمركز الأول، وجاء لاعب نادي الاعتماد سلمان اليامي في المركز الثاني, وحقق لاعب نادي المحيط هادي الأصيل المركز الأول في فئة تحت (12) عامًا للأولاد, وحل لاعب نادي القادسية حسين الشرفاء في المركز الثاني.

وفي ختام المنافسات، توجت اللجنة المنظمة الأبطال واللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى بالدروع والميداليات التذكارية.