روبيو يمثل ترامب في افتتاح المونديال

يقود وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وفد إدارة الرئيس دونالد ترامب في المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي ضد الباراجواي، الجمعة، في كأس العالم 2026 لكرة القدم، حسبما قالت وزارة الخارجية.

وسينضم إلى كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في المباراة التي تلعب في لوس أنجليس شون دافي وزير النقل وماركواين مولين وزير الأمن الداخلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيجوت في بيان إن كأس العالم «تمثل لحظة فارقة لإدارة ترامب، تُبرز القيادة الأميركية وكرم الضيافة أمام جمهور عالمي، فيما تحتفل البلاد بالذكرى الـ250 لتأسيسها».

وأضاف بيجوت أنه على هامش المباراة، سيلتقي روبيو برئيس الباراجواي سانتياجو بينيا «لدفع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والباراغواي، التي تشمل الأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا الناشئة».

وتستضيف الولايات المتحدة البطولة بالاشتراك مع كندا والمكسيك، على أن تنطلق أول مباراة الخميس في مكسيكو العاصمة.

وقال الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، إنه يعتزم حضور كأس العالم، لكنه لم يحدد المباراة أو المباريات التي سيحضرها.

وكان رئيس «فيفا» جاني إنفانتينو قد قال إنه يتوقع أن يسلّم ترامب الكأس إلى الفريق الفائز في النهائي في 19 يوليو المقبل في نيوجيرسي، كما فعل خلال كأس العالم للأندية العام الماضي.