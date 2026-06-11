ملقا يلحق بألميريا إلى نهائي الصعود

تأهل فريق ملقا الأول لكرة القدم إلى نهائي ملحق الصعود إلى الدوري الإسباني بعد أن فرض التعادل على نظيره لاس بالماس 1-1 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء ضمن إياب نصف النهائي.

وحجز ملقا مقعده في النهائي مستفيدًا من فوزه 1-0 في لقاء الذهاب.

وافتتح لاس بالماس النتيجة بهدف مبكر عن طريق خيسي رودريجيز بعد مرور ثلاث دقائق من انطلاق اللقاء، وانتظر ملقا حتى الدقيقة 69 ليتمكن من التعديل عبر خواكين مونيو.

وبهذه النتيجة، ضرب ملقا موعدًا مع ألميريا ذهابًا وإيابًا في نهائي الملحق المؤهل إلى «لاليجا»

وكان ألميريا بلغ النهائي بعد فوزه على كاستييون 3-2 في مواجهة الإياب، الثلاثاء عقب تعادلهما 1-1 ذهابًا.

ويكمل الفائز من ألميريا ولاس بالماس عقد الصاعدين إلى الدوري الإسباني الموسم المقبل بعدما حسم راسينج سانتاندير وديبورتيفو لاكورونيا البطاقتين المباشرتين عقب حصولهما على المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الثانية.