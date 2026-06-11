السبت.. الأخضر يطير إلى ميامي

يتوجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، السبت المقبل، إلى مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لمواجهة أوروجواي في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم 2026 حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وبحسب البرنامج المعد للأخضر، سيؤدي اللاعبون حصة تدريبية السبت في أوستن قبل مغادرة البعثة إلى ميامي، التي تحتضن المواجهة الأولى للمنتخب في البطولة العالمية.

ومن المقرر أن يعقد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الأخضر، المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة عند الساعة 2:45 ظهر الأحد بتوقيت ميامي، للحديث عن تحضيرات الأخضر ورؤيته الفنية للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب الأوروجوياني.

وفي اليوم ذاته، يخوض لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية الرسمية عند الساعة الرابعة مساءً، لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة والطريقة الفنية التي سيدخل بها الأخضر المباراة الافتتاحية.

ومن المنتظر أن تعود بعثة الأخضر إلى مدينة أوستن مباشرة بعد نهاية المواجهة.

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم بمواجهة أوروجواي، الأحد 15 يونيو الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر.