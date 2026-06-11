البرتغال ينهي الاستعداد بثنائية نيجيريا

اختتم المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم استعداداته لكأس العالم 2026 بفوزٍ تجريبي على نظيره النيجيري بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين بمدينة ليريا البرتغالية، قبل توجه بطل دوري الأمم الأوروبية إلى الولايات المتحدة لخوض غمار البطولة العالمية.

وافتتح بيدرو نيتو، جناح تشيلسي الإنجليزي، التسجيل للبرتغال عند الدقيقة 23، قبل أن يدرك أكور آدامز، مهاجم إشبيلية الإسباني، التعادل للمنتخب النيجيري في الدقيقة 37. وفي الشوط الثاني، منح فرانشيسكو كونسيساو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، الفوز لمنتخب بلاده بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 75 بعد تمريرة حاسمة من جواو كانسيلو، ظهير الهلال.

وشهدت المباراة مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب ومهاجم النصر، أساسيًا قبل أن يغادر الملعب عند الدقيقة 65، ليحل مكانه جونزالو راموس. كما دفع الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، في الشوط الثاني بكل من روبن نيفيش، لاعب وسط الهلال، وجواو نيفيش، لاعب النصر، إلى جانب كانسيلو.

وحصل كانسيلو على أحد أعلى التقييمات في المباراة بعدما نال 7.1 عقب مساهمته في صناعة هدف الفوز، فيما حصل نيفيش على 6.6، ورونالدو على 6.2، وفيليش على 6.3.

ويستعد المنتخب البرتغالي لافتتاح مشواره في كأس العالم بمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 17 يونيو الجاري في مدينة هيوستن الأمريكية، ضمن منافسات البطولة التي تنطلق الخميس المقبل وتستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

في المقابل، خاض المنتخب النيجيري المواجهة في غياب اثنين من أبرز نجومه، هما أديمولا لوكمان وفيكتور أوسيمين، بعدما فشل «النسور الخضر» في بلوغ نهائيات كأس العالم إثر خسارتهم أمام الكونغو الديمقراطية في الملحق المؤهل للمونديال.