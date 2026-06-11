الرئيسية / الصورة .. قصة

التجربة الأخيرة

2026.06.11 | 01:02 am
اختتم المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم مبارياته التجريبية استعدادًا لكأس العالم 2026 بانتصار على نظيره النيجيري 2-1، الأربعاء (الوكالات)
التجربة الأخيرة

التجربة الأخيرة

التجربة الأخيرة

التجربة الأخيرة

التجربة الأخيرة