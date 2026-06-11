قوانين جديدة.. عقوبة الطرد تنتظر أصحاب الأفواه المغطاة

أُجريت مجموعة من التعديلات على القوانين سيتم تطبيقها في كأس العالم لكرة القدم 2026، إذ أدخلها الاتحاد الدولي للعبة «الفيفا» قبل أسابيع من انطلاق البطولة، وتهدف ​بشكل أساسي للحد من إضاعة الوقت وتوسيع نطاق استخدام تقنية الفيديو. وأوضح الفيفا أن «هذه التعديلات تهدف لمكافحة التمييز، والحد من إضاعة الوقت، وتعزيز وتيرة المباراة، وتحسين تجربة اللاعبين والمشجعين على حد سواء».

وتتمثل أولى هذه التعديلات في: إذا رأى الحكم أن لاعبًا أو حارس مرمى يستغرق وقتًا طويلًا في تنفيذ ركلة مرمى، فسيبدأ عدًا تنازليًا لمدة خمس ثوانٍ بشكل واضح باستخدام يده. وإذا لم ‌يتم إعادة الكرة ‌إلى اللعب قبل انتهاء العد التنازلي، ​فسيتم ‌منح ⁠ركلة ركنية ​للفريق ⁠المنافس. وينطبق الإجراء نفسه على تنفيذ رميات التماس.

كما سيكون أمام أي لاعب يتم استبداله 10 ثوانٍ لمغادرة الملعب. إذا لم يفعل ذلك، يجب على البديل الانتظار حتى أول توقف في اللعب يحدث بعد دقيقة واحدة على الأقل، قبل أن يدخل. وتنطبق القاعدة نفسها على اللاعبين المصابين، ويجب على أي لاعب يتلقى العلاج على الملعب مغادرة ⁠الملعب ولا يمكنه العودة إلا بعد مرور ‌دقيقة واحدة على الأقل من استئناف اللعب.

ولا ‌يجوز للاعبين تغطية أفواههم خلال أي ​مناقشات مع المنافسين، وإذا فعل ‌أحدهم ذلك عمدًا، فقد يتم طرده. وتدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ ‌بعد اتهام جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، بإطلاق عبارات تمييزية ضد فينيسيوس جونيور وهو يغطي فمه.

وفي فبراير، اتهم مهاجم ريال مدريد منافسه من بنفيكا بإطلاق تعليقات عنصرية، ولكن نظرًا لأن فم اللاعب كان مغطى، ‌لم يتم إثبات ارتكاب مخالفة عنصرية.

ويمكن الآن لتقنية الفيديو التدخل لمراجعة البطاقات الصفراء الثانية غير المبررة ⁠بشكل واضح، ⁠وحالات الخطأ في تحديد هوية اللاعب، والركلات الركنية الممنوحة بشكل خاطئ، والمخالفات الهجومية قبل الركلات الحرة أو الركلات الركنية التي تؤثر بشكل مباشر على الأهداف أو ركلات الجزاء أو القرارات التأديبية.

وقد يتلقى اللاعب الذي يغادر الملعب احتجاجًا على قرار الحكم بطاقة حمراء، وقد يتم طرد مسؤولي الفريق في حال تشجيع اللاعبين على مغادرة الملعب احتجاجًا على قرار الحكم.

وتدخل هذه القاعدة الجديدة حيز التنفيذ بعد أن انسحب منتخب السنغال من الملعب احتجاجًا على ركلة جزاء احتسبت ضده في نهائي كأس الأمم الإفريقية، قبل ​أن يعود بعد 14 ​دقيقة ليفوز 1ـ0 على منتخب المغرب بعد وقت إضافي، لكن السنغال جُردت لاحقًا من اللقب من قبل لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي (الكاف).