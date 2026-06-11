الخليج يتصدر تمهيدي الآسيوية.. ويتأهل

تأهل فريق الخليج الأول لكرة اليد إلى الدور الثاني لبطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، متصدرًا الدور التمهيدي بفوزه 26-25 على نظيره برقان الكويتي خلال المواجهة التي جمعتهما، الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات النسخة الـ28 من بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، التي تستضيفها الكويت.

وطبقًا لحساب النادي الشرقي على منصة «إكس»، أنهى الخليج الشوط الأول متأخرًا في النتيجة 13-14، فيما نال مجتبى آل سالم لاعب الفريق جائزة نجومية المباراة.

وكان الخليج كسب مباراته الأولى أمام الشارقة 32-30، وتعادل في مباراته الثانية 2-2 مع العربي القطري وفاز في الثالثة على الكويت الكويتي 34-31 حاصدًا 7 نقاط من 4 مواجهات.

ويشارك الخليج في البطولة بقائمة ضمت 21 لاعبًا، وهم: «حسين المحسن، كريستيان، حسين الصياد، محمد حبيب، مجتبى آل سالم، مهدي آل سالم، مصطفى الحسن، حسن التريكي، محمد الطويل، عبد الله الحليلي، حسن آل إبراهيم، محمد المسكين، جواد جمال، علي آل إبراهيم، منصور السيهاتي، عباس الصفار، ديمترو، علي المسكيم، ميثم أبو سرير، عبد الله السعدون وجانكو بروزوفيتش».

وانطلقت النسخة الجارية من البطولة بمشاركة سبعة أندية، هي: الكويت وبرقان الكويتيان، والدحيل والعربي القطريان، والشارقة الإماراتي، والنجمة البحريني، إضافة إلى الخليج، وتستمر حتى 15 يونيو الجاري.