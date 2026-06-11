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صدارة آسيوية

2026.06.11 | 02:22 am
تصدر فريق الخليج الأول لكرة اليد الدور التمهيدي من بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري بعدما حقق انتصاره الثالث في البطولة على حساب برقان الكويتي، الأربعاء (المركز الإعلامي ـ الخليج)
صدارة آسيوية

صدارة آسيوية

صدارة آسيوية

صدارة آسيوية

صدارة آسيوية

صدارة آسيوية

صدارة آسيوية