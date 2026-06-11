صدارة آسيوية

تصدر فريق الخليج الأول لكرة اليد الدور التمهيدي من بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري بعدما حقق انتصاره الثالث في البطولة على حساب برقان الكويتي، الأربعاء (المركز الإعلامي ـ الخليج)