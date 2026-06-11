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«الديوك» في بوسطن

2026.06.11 | 02:39 am
وصلت بعثة المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم الملقب بـ«الديوك» إلى مطار بوسطن، ماساتشوستس الأمريكية، تمهيدًا للمشاركة في كأس العالم 2026، الثلاثاء (وكالات)
«الديوك» في بوسطن

«الديوك» في بوسطن

«الديوك» في بوسطن

«الديوك» في بوسطن

«الديوك» في بوسطن

«الديوك» في بوسطن

«الديوك» في بوسطن

«الديوك» في بوسطن

«الديوك» في بوسطن