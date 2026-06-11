«الديوك» في بوسطن

وصلت بعثة المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم الملقب بـ«الديوك» إلى مطار بوسطن، ماساتشوستس الأمريكية، تمهيدًا للمشاركة في كأس العالم 2026، الثلاثاء (وكالات)