جولة معاينة

لاعبو المنتخب الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم خلال جولة معاينة على أرض ملعب أزتيكا، مدينة مكسيكو، المكسيك قبل مواجهة البلد المضيف في افتتاح كأس العالم 2026 الأربعاء (وكالات)