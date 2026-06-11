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جولة معاينة

2026.06.11 | 02:40 am
لاعبو المنتخب الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم خلال جولة معاينة على أرض ملعب أزتيكا، مدينة مكسيكو، المكسيك قبل مواجهة البلد المضيف في افتتاح كأس العالم 2026 الأربعاء (وكالات)
جولة معاينة

جولة معاينة

جولة معاينة

جولة معاينة

جولة معاينة

جولة معاينة