إنجلترا تكسب التجربة الأخيرة.. وتوني يلازم الدكة

كسب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم نظيره الكوستاريكي بثلاثية نظيفة في آخر مبارياته التجريبية ضمن تحضيراته لكأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بدءًا من الخميس.

ومنح الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي، الفرصة لعدد كبير من اللاعبين، ليس من بينهم إيفان توني مهاجم فريق الأهلي، الذي اكتفى بمتابعة المواجهة من على دكة البدلاء.

وجاءت الأهداف عن طريق ديكلان رايس لاعب خط وسط أرسنال في الدقيقة 9، وأنتوني جوردون مهاجم نيوكاسل السابق المنتقل الصيف الجاري إلى برشلونة الإسباني في الدقيقة 68، وأولي واتكينز في الدقيقة 87.

وجرت المباراة على ملعب إنتر آند كو بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا لكن انطلاقها تأخر عن موعده الأصلي بنحو ساعة، بسبب عواصف رعدية شديدة أدت إلى هطول أمطار غزيرة.

ويستهل منتخب «الأسود الثلاثة» مشواره في المونديال بلقاء كرواتيا في 17 يونيو الجاري ضمن منافسات المجموعة الـ12 التي تضم أيضًا منتخبي غانا وبنما.