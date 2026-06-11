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قبل الأردن.. ليوبيتشيتش يعوّض باومجارتنر

النمساوي ديان ليوبيتشيتش بقميص فريق شالكه الألماني (أرشيفية)
فيينا - رويترز 2026.06.11 | 03:16 am

أعلن الاتحاد النمساوي لكرة ​القدم، الأربعاء، أن رالف رانجنيك مدرب المنتخب استدعى ديان ليوبيتشيتش لاعب فريق شالكه الألماني ليحل مكان ‌كريستوف باومجارتنر ‌في تشكيلة ​الفريق ‌لكأس ⁠العالم ​2026 التي ⁠تنطلق الخميس.
واستُبعد باومجارتنر من البطولة بعد تعرضه لإصابة في ⁠الفخذ قبل الفوز ‌1-0 ‌على تونس ​في ‌مباراة تجريبية.
وكان ‌رانجنيك قرر في البداية الإبقاء على تشكيلته، لكنه ‌اختار الآن ضم لاعب وسط شالكه ليوبيتشيتش ⁠قبل ⁠انطلاق البطولة المقررة في أمريكا الشمالية.
وتلعب النمسا مباراتها الافتتاحية في المجموعة العاشرة أمام الأردن الثلاثاء المقبل، قبل ​أن ​تواجه الأرجنتين والجزائر.


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