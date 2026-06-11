قبل الأردن.. ليوبيتشيتش يعوّض باومجارتنر
النمساوي ديان ليوبيتشيتش بقميص فريق شالكه الألماني (أرشيفية)
فيينا - رويترز 2026.06.11 | 03:16 am
أعلن الاتحاد النمساوي لكرة القدم، الأربعاء، أن رالف رانجنيك مدرب المنتخب استدعى ديان ليوبيتشيتش لاعب فريق شالكه الألماني ليحل مكان كريستوف باومجارتنر في تشكيلة الفريق لكأس العالم 2026 التي تنطلق الخميس.
واستُبعد باومجارتنر من البطولة بعد تعرضه لإصابة في الفخذ قبل الفوز 1-0 على تونس في مباراة تجريبية.
وكان رانجنيك قرر في البداية الإبقاء على تشكيلته، لكنه اختار الآن ضم لاعب وسط شالكه ليوبيتشيتش قبل انطلاق البطولة المقررة في أمريكا الشمالية.
وتلعب النمسا مباراتها الافتتاحية في المجموعة العاشرة أمام الأردن الثلاثاء المقبل، قبل أن تواجه الأرجنتين والجزائر.