رسالة دونيس وسالم: كونوا خلف الأخضر

وجّه اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وسالم الدوسري، قائد المنتخب، رسالة إلى الجماهير السعودية الحاضرة في مدينة أوستن الأمريكية، داعيًا إياها إلى مواصلة دعم الأخضر خلال مشواره في كأس العالم 2026.

وقال الدوسري خلال اليوم المجتمعي الذي نظمه الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي «فيفا»، فجر الأربعاء بتوقيت الرياض العاصمة السعودية، على ملعب Q2: «سعيد بوجودنا في أوستن، وشكرًا لحضوركم، ونريد رؤيتكم في المباريات المقبلة. تجربة كأس العالم جميلة، وأتمنى أن تستمتعوا بهذا».

من جانبه، قال دونيس: «أنتم اللاعب رقم 1 والداعم الأكبر لنا، حضوركم يسعدنا ويحفزنا لتقديم صورة رائعة عن المنتخب السعودي، وننتظركم جميعًا في المباريات المقبلة لدعم نجومكم».

وجاءت الفعالية ضمن المبادرات المجتمعية التي يشجع «فيفا» على تنظيمها خلال كأس العالم 2026، بهدف تعزيز التواصل بين المنتخبات المشاركة والجماهير المحلية.

وكان «فيفا» أعلن، 25 مايو الماضي، اختيار مجتمع مدينة أوستن ضمن المجتمعات التي ستفتح أمامها تدريبات المنتخبات المشاركة، ضمن 25 مجتمعًا في الدول الثلاث المستضيفة للبطولة.

وضمت القائمة مجتمعات في كندا والمكسيك، إلى جانب 21 مدينة أمريكية لا تستضيف مباريات كأس العالم.

وأكد وينستون تشيرجي، مدير العمليات في «فيفا»، أهمية مراكز التدريب في إنجاح البطولة، قائلًا: «تمثل مراكز التدريبات قلب كأس العالم، ففيها تستعد المنتخبات يوميًا وتصنع تجاربها خلال البطولة».