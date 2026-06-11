الحمدان يشارك.. ودونيس يقسم اللاعبين

شارك عبد الله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في التدريبات الجماعية للأخضر فجر الخميس بتوقيت الرياض، وفق ما رصدته «الرياضية» خلال الحصة التدريبية المفتوحة بالكامل أمام وسائل الإعلام في مدينة أوستن الأمريكية.

وخضع الحمدان برفقة زملائه في بداية المران لتدريبات استطالة بإشراف اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، قبل أن يواصل برنامجه بالجري على الدراجة الثابتة ضمن التدريبات المخصصة للاعبين.

وكانت الشكوك حامت حول جاهزية مهاجم الأخضر بعدما اضطر إلى مغادرة أرضية الملعب خلال الشوط الثاني من مواجهة السنغال التجريبية لتلقي العلاج، قبل أن يعود مجددًا ويكمل المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي فجر الأربعاء.

وشهدت الحصة التدريبية تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث خضعت المجموعة التي شاركت بصفة أساسية في مواجهة السنغال لتدريبات استرجاعية ولياقية، فيما أدت المجموعة الأخرى تدريبات فنية بالكرة، ضمن البرنامج الإعدادي قبل انطلاق كأس العالم 2026.

ويواصل الأخضر تحضيراته استعدادًا لافتتاح مشواره في البطولة العالمية بمواجهة منتخب أوروجواي، فجر الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر.