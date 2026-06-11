تدريب الأخضر.. 60 دقيقة

استغرق تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فجر الخميس بتوقيت الرياض العاصمة السعودية نحو 60 دقيقة وفق ما رصدت «الرياضية» خلال الحصة التدريبية المفتوحة بالكامل أمام وسائل الإعلام في مدينة أوستن الأمريكية.

وشهدت الحصة التدريبية تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث خضعت المجموعة التي شاركت بصفة أساسية في مواجهة السنغال لتدريبات استرجاعية ولياقية، فيما أدت المجموعة الأخرى تدريبات فنية بالكرة، ضمن البرنامج الإعدادي قبل انطلاق كأس العالم 2026.

ولعب المنتخب السعودي 3 تجريبيات في أمريكا أمام الإكوادور وخسرها بنتيجة 1ـ2، ثم بورتوريكو التي كسبها بنتيجة 3ـ0 وأخيرًا التعادل مع السنغال سلبًا.

ويبدأ الأخضر مشواره المونديالي بمواجهة أوروجواي فجر الثلاثاء المقبل، ثم إسبانيا 21، ويختتم مشواره في دور المجموعات بملاقاة الرأس الأخضر 27 يونيو الجاري.

وتستضيف كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك منافسات البطولة بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.