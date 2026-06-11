بعد التدريبات.. 5 صقور يقابلون الجمهور

نظَّم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم جلسة تفاعلية مع الجماهير في قاعة لكزس بملعب Q2 بمدينة أوستن الأمريكية، عقب نهاية الحصة التدريبية المفتوحة بحسب ما رصدت «الرياضية».

وشارك في جلسة التوقيع كل من سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، إلى جانب محمد أبو الشامات، وصالح الشهري، ونواف العقيدي، وعلي مجرشي، وسط حضور جماهيري حرص على دعم اللاعبين قبل انطلاق المشوار المونديالي.

ووقّع خماسي الأخضر على صور تذكارية خاصة أُعدت لهذه المناسبة، كما لبوا طلبات الجماهير بالتوقيع على قمصان المنتخب والشالات والأدوات التشجيعية التي أحضرها المشجعون إلى الملعب كما التقطت الجماهير الصور التذكارية.

ويبدأ الأخضر مشواره المونديالي بمواجهة أوروجواي فجر الثلاثاء المقبل، ثم إسبانيا 21، ويختتم مشواره في دور المجموعات بملاقاة الرأس الأخضر 27 يونيو الجاري.

وتستضيف كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك منافسات البطولة بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.