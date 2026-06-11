الجزائر تنهي استعدادات المونديال برباعية بوليفيا

‌قاد أمين جويري، لاعب المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، بلاده الخميس إلى الفوز على بوليفيا في التجريبية الأخيرة، ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسجَّل جويري هدفين في المباراة التي كسبها الجزائر 4ـ0 في كانساس سيتي.

وفضَّل فلاديمير بتكوفيتش، مدرب الجزائر، عدم نقل المواجهة تلفزيونيًّا، على أن يبث مقتطفات من المواجهة التجريبية عبر حساب المنتخب الجزائري الرسمي في منصة فيسبوك.

واعتمد المدرب ⁠بيتكوفيتش على تشكيل هجومي بوجود إبراهيم مازة وهشام بودواي في خط الوسط، خلف الثلاثي رياض محرز ومحمد الأمين عمورة ونذير بن بوعلي، بينما جلس الحارس لوكا زيدان على مقاعد البدلاء ولم يشارك.

ومنح المدافع عيسى ماندي التقدم للجزائر بضربة رأس من عند القائم ⁠البعيد بعدما أفلت من الرقابة ليحوّل ‌تمريرة عمورة في ‌الشباك قرب الاستراحة.

وأجرت الجزائر، التي تعود للمشاركة في كأس العالم ‌للمرة الأولى منذ عام 2014، 11 تغييرًا قبل ‌انطلاق الشوط الثاني.

وتعاون الثنائي جويري وعادل بولبينة فور مشاركتهما، ليسجل مهاجم أولمبيك مرسيليا هدفين في الدقيقتين 56 و58.

فبعد سلسلة من التمريرات، أرسل بولبينة تمريرة منخفضة سيطر عليها ‌جويري داخل منطقة الجزاء، ثم أطلق تسديدة قوية في الزاوية الضيقة للحارس كارلوس ⁠لامب الذي ⁠لم يحرك ساكنًا.

وأضاف جويري هدفه الثاني سريعًا بعدما تابع كرة مرتدة بعد تسديدة من بولبينة وسجلها في الشباك.

وهذه هي المرة الثانية التي يسجل فيها جويري ثنائية مع المنتخب.

واختتم أنيس حاج موسى أهداف الجزائر، بعدما سيطر على تمريرة طويلة من رامز زروقي ووضع الكرة ببراعة من فوق الحارس لامب من مدى قريب بعد نحو ساعة من اللعب.

وتستهل الجزائر مشوارها في البطولة بمواجهة الأرجنتين، حاملة اللقب، في المجموعة العاشرة، 16 يونيو الجاري، قبل اللعب ضد الأردن والنمسا.