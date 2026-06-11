الأخضر.. مجموعتان

أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريبًا، فجر الخميس، بتوقيت الرياض، العاصمة السعودية، قسَّم من خلاله اليوناني جورجيوس دونيس اللاعبين إلى مجموعتين. (المركز الإعلامي ـ المنتخب السعودي)