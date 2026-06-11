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رباعية جزائرية

2026.06.11 | 06:56 am
تقدم رياض محرز لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم وزميله حسام عوار لاعب الاتحاد قائمة منتخب بلادهما في التجريبية الأخيرة الخميس أمام بوليفيا والتي كسبها الأول 4-0 ( المركز الإعلامي – منتخب الجزائر)
رباعية جزائرية

رباعية جزائرية

رباعية جزائرية

رباعية جزائرية