كوردوبا يعيد سامباولي إلى الأرجنتين

عاد الأرجنتيني خورخي سامباولي إلى بلاده من جديد بعدما عُيّن مدربًا لفريق لتاليريس كوردوبا الأول لكرة القدم، المشارك في دوري الدرجة الأولى، وفقًا لما أعلن النادي فجر الخميس على منصة إكس.

ويخلف سامباولي، 66 عامًا، مواطنه الدولي السابق كارلوس تيفيس، مهاجم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

وخاض سامباولي، الذي قاد منتخب بلاده في مونديال 2018 في روسيا ومنتخب تشيلي في مونديال 2014 في البرازيل، تجارب مع نحو عشرين ناديًا منذ بداياته على مقاعد التدريب عام 1996، ولاقى إشرافه على منتخب الأرجنتين انتقادات بعد الخسارة أمام فرنسا في ثمن النهائي.

إلا أنَّ سامباولي بنى سجلًا حافلًا في تشيلي، حيث أحرز ألقابًا عدة للدوري مع فريق أونيفيرسيداد تشيلي بين عامي 2011 و2013، إضافة إلى لقب كوبا أمريكا في 2015.

ودرّب في أوروبا، وتحديدًا إسبانيا مع نادي إشبيلية 2016ـ2017، وفي فرنسا مع أولمبيك مرسيليا 2021ـ2022، وكذلك مرَّ لفترة قصيرة مع رين ما بين 2024 و2025.

وكان سامباولي غادر أتلتيكو مينيرو البرازيلي في فبراير الماضي.