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دعم جماهيري

2026.06.11 | 08:04 am
شهد تدريب المنتخب المصري الأول لكرة القدم حضور جماهير كبير في مدينة سبوكان الأمريكية دعما لنجوم الفراعنة قبل المشاركة في كأس العالم التي تنطلق الخميس. (المركز الإعلامي – المنتخب المصري)
دعم جماهيري

دعم جماهيري

دعم جماهيري

دعم جماهيري