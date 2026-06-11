أمام جنوب إفريقيا.. المكسيك تبحث عن الانتصار الأول

تنطلق منافسات كأس العالم، الخميس، بمواجهة تجمع المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم، إحدى الدول المضيفة الثلاث، وجنوب إفريقيا على ملعب «أستيكا» في مكسيكو، إيذانًا بانطلاق بطولة موسّعة تضم 48 منتخبًا للمرة الأولى وتستمر لنحو ستة أسابيع.

وتُعد هذه النسخة، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الأكبر في تاريخ المونديال، وتمتد حتى المباراة النهائية في نيوجيرزي في 19 يوليو.

ولم يسبق للمكسيك أن فازت في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، على الرغم من مشاركتها فيها سبع مرات، لكن مدربها خافيير أجيري أكد عزمه على تغيير هذا الواقع.

ومن المتوقع أن تدر عائدات قياسية تصل إلى 13 مليار دولار، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واجه انتقادات لاذعة، بسبب الأسعار الباهظة للتذاكر.

وحذَّر البلجيكي هوجو بروس، مدرب جنوب إفريقيا، لاعبيه من أنهم سيواجهون أجواءً صاخبة خلال مباراة الافتتاح على ملعب «أستيكا»، الملعب الأسطوري الذي استضاف نهائي كأس العالم عامي 1970 و1986.

وقال المدرب البلجيكي: «سيكون هناك 85 ألف مشجع مكسيكي يهتفون ويغنون، لكن علينا التركيز على لعبنا، وإذا نجحنا في ذلك.. يمكننا تقديم مباراة جيدة».

وفي المباراة الثانية من اليوم الافتتاحي، تلتقي كوريا الجنوبية مع جمهورية تشيكيا في جوادالاخارا.