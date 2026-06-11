بيليه وهنري يحضران في مونديال 2026

كرّمت نيويورك الأمريكية، البرازيلي بيليه، أسطورة كرة القدم الراحل، والفرنسي تييري هنري، النجم السابق، عبر إطلاق اسميهما مؤقتًا على شارعين في المدينة، وذلك عشية انطلاق كأس العالم 2026.

وتنطلق البطولة التي تستضيفها بشكل مشترك كل من أمريكا، كندا والمكسيك، مساء الخميس، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، ما رفع عدد المباريات إلى 104، آخرها النهائي المقرر في 19 يوليو المقبل على ملعب «ميتلايف» الذي بات اسمه مؤقتًا «نيويورك نيوجيرزي ستاديوم».

وتجمع حشد من الجماهير عند التقاطع بين شارع ويست 50، والجادة السادسة في وسط مانهاتن، لمواكبة إزاحة الستار عن طريق تييري هنري، بحضور مسؤولين في المدينة، وفقًا لشبكة «فوكس سبورتس».

وظهر هنري، النجم السابق لأرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، المتوج مع فرنسا بلقب مونديل 1998، عبر اتصال بالفيديو خلال المناسبة.

واكتسب هنري صاحب الـ48 عامًا، شهرة واسعة في أمريكا بعدما أمضى خمسة مواسم مع نادي نيويورك ريد بولز، في دوري «أم أل أس» حتى 2014.

ووضعت نيويورك اسم بيليه على تقاطع شارع شيا، وطريق ميريديان في حي كوينز، تيمنًا بالأسطورة البرازيلية المتوج بكأس العالم ثلاث مرات، والذي دافع عن ألوان نادي نيويورك كوزموس بين 1975 و1977.

ويبقى هذا التغيير في اسمي الشارعين حتى الأول من نوفمبر المقبل.