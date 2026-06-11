ثارب يُحطم الرقم القياسي العالمي

حطم الأمريكي جاكوبي ثارب الرقم القياسي العالمي لسباق 110 أمتار حواجز، بتسجيله 12.75 ثانية، خلال تصفيات بطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات «أن سي أيه أيه» المنظمة في يوجين بولاية أوريجون.

وقال ثارب للصحافيين بعد تحطيم الرقم القياسي: «كنت أشعر بقدرتي على ذلك، لكنه لم يكن ضمن حساباتي قبل هذه البطولة على الإطلاق، اعتقدت أني ربما أسجل 12.97 أو 12.98 وأعادل الرقم القياسي للجامعات».

وأوضح ثارب أن تركيزه الآن ينصب على النهائي المُقرر الجمعة، مبينًا أنه يحاول أن يصبح أول عداء يحرز لقبًا ثانيًا متتاليًا في هذا السباق منذ بطل أولمبياد باريس 2024 هولواي عام 2019. متابعًا: «أحاول التركيز على ما هو أمامي الآن، لا يزال يتعين علي إنهاء الأمر، لذا، ما زلت مركزًا على ذلك».

وتفوّق ثارب على الرقم القياسي السابق البالغ 12.80 ثانية، الذي كان مسجلًا باسم مواطنه أريس ميريت منذ 7 سبتمبر 2012.

وحقق ابن العشرين عامًا، الذي دخل المنافسات برقم شخصي قدره 13.01 ثانية، بهذا الأداء الرقم القياسي للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات، المسجل باسم جرانت هولواي بزمن قدره 12.98 ثانية عام 2019.