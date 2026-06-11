رقم قياسي ينتظر 16 ملعبا موندياليا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الطاقة الاستيعابية للملاعب الـ16 المستضيفة لنهائيات مونديال 2026 في أمريكا، كندا والمكسيك، في النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، بمشاركة 48 منتخبًا، إذ تنظم للمرة الأولى في ثلاث دول.

وقال «فيفا» في بيان صحافي :«بعد الطلب العالمي غير المسبوق، سيُحطَّم العدد القياسي من الجماهير في نسخة واحدة والذي يعود إلى كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية».

وأوضح اتحاد اللعبة أن القائمة الكاملة للملاعب وطاقتها الاستيعابية، تضم، ملعب «مرسيدس-بنز»، في أتلانتا الذي يتسع إلى 68239 مشجعًا، وملعب «بي سي بليس فانكوفر» 52497، وملعب «جيليت، فوكسبورو» في بوسطن 64146، وملعب «إيه تي أند تي»، أرلينجتون، في دالاس 70649، وملعب «أكرون، جوادالاخارا» 45664، وملعب «إن آر جي»، في هيوستن 68777، وملعب «أروهيد»، بكانساس سيتي 69045، وملعب «سوفاي»، في لوس أنجليس 70492، وملعب «أستيكا»، في مكسيكو 80824، وملعب «هارد روك»، الواقع في ميامي 64478، وملعب «بي بي في إيه»، في مونتيري 51243، وملعب «ميتلايف»، في نيويورك 80663، وملعب «لينكولن فايننشال فيلد»، في فيلادلفيا 68324، وملعب «ليفايس»، في سان فرانسيسكو 68827، وملعب «لومن فيلد»، في سياتل 66925، وأخيرًا ملعب «بي إم أو فيلد»، في تورونتو 43036.

وتنطلق أولى مواجهات كأس العالم 2026، مساء الخميس، بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، على ملعب «أستيكا»، في مكسيكو.