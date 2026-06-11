فيفا يتولى مصاريف الأخضر.. ويزيل الرعاة

تولى الاتحاد الدولي «فيفا» كافة المصاريف الخاصة بالمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس العالم، ابتداءً من 10 يونيو الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر عينه أنه بموجب الترتيبات الجديدة يتكفل «فيفا» بجميع نفقات سكن الأخضر في فندق فور سيزونز بمدينة بوسطن الأمريكية، إضافة إلى تغطية تكاليف الإعاشة والترتيبات اللوجستية كافة.

ويشرف الاتحاد الدولي بشكل مباشر على الجوانب الإعلامية والتنظيمية المتعلقة بالأخضر خلال وجوده في معسكره الحالي.

وأكد المصدر أنه ابتداءً من الأربعاء تمت إزالة جميع الشركات الراعية للمنتخب السعودي من الملعب، ليحل محلها رعاة الاتحاد الدولي «فيفا».

وفي سياق متصل، شارك عبد الله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي، في التدريبات الجماعية للأخضر فجر الخميس بتوقيت الرياض، وفق ما رصدته «الرياضية» خلال الحصة التدريبية المفتوحة بالكامل أمام وسائل الإعلام في مدينة أوستن الأمريكية.

وخضع الحمدان برفقة زملائه في بداية المران لتدريبات استطالة بإشراف اليوناني جورجيوس دونيس، قبل أن يواصل برنامجه بالجري على الدراجة الثابتة ضمن التدريبات المخصصة للاعبين.

وكانت الشكوك حامت حول جاهزية مهاجم الأخضر بعدما اضطر إلى مغادرة أرضية الملعب خلال الشوط الثاني من مواجهة السنغال التجريبية لتلقي العلاج، قبل أن يعود مجددًا ويكمل المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي فجر الأربعاء.

وشهدت الحصة التدريبية تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث خضعت المجموعة التي شاركت بصفة أساسية في مواجهة السنغال لتدريبات استرجاعية ولياقية، فيما أدت المجموعة الأخرى تدريبات فنية بالكرة، ضمن البرنامج الإعدادي قبل انطلاق كأس العالم 2026.

ويواصل الأخضر تحضيراته استعدادًا لافتتاح مشواره في البطولة العالمية بمواجهة أوروجواي، فجر الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا إسبانيا والرأس الأخضر.