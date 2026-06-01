ماذا تعرف عن أوتشوا الحارس التاريخي في المونديال؟

الرياض ـ إبراهيم الأنصاري

منذ نعومة أظفاره لم يعرف فرانسيسكو جييرمو أوتشوا ماجانيا، حارس منتخب المكسيك الأول لكرة القدم، المعروف بلقب «ميمو»، سوى ارتداء القفاز والذود عن الشباك حتى بات أحد أساطير اللعبة في بلاده المتيمة بعشق الساحرة المستديرة.

أوتشوا المولود في 13 يوليو 1985 في مدينة جوادالاخارا، يبلغ طوله 1.85 متر، ويحمل الجنسية الإسبانية بجانب المكسيكية، عاش طفولته بين أزقة المدينة، وروى في أكثر من حوار تلفزيوني أنه بدأ حياته متواضعًا حتى أنه عمل في بيع السندويتشات قبل أن تأخذه أحلام المستطيل الأخضر.

وكشف عام 2014 عقب انتقاله إلى ملقا الإسباني عن أبطال صباه، فذكر أن أول من تعلق به أدولفو ريوس، حارس أمريكا، ثم الكولومبي أوسكار كوردوبا، والهولندي إدوين فان دير سار، والإيطالي جانلويجي بوفون، والدنماركي بيتر شمايكل، ومن بلاده خورخي كامبوس، ومن إسبانيا سانتياجو كانيزاريس.

التحق صغيرًا بأكاديمية نادي أمريكا، وهناك جاء عرابه الأول حين شاهده المدرب الهولندي ليو بينهاكر في مباراة للفئات السنية، فلفتت إمكاناته نظره ورفعه إلى الفريق الأول، ليأتي يوم 15 فبراير 2004 موعدًا مع الظهور الأول أمام مونتيري بديلًا لمعلمه المصاب ريوس، وعمره 18 عامًا، وانتهى اللقاء بانتصار فريقه 3ـ2، وبعدها منحه هومبرتو جروندونا شارة قيادة منتخب بلاده تحت 20 عامًا.

ومن العاصمة المكسيكية انطلق نحو القارة العجوز، فصار أول حارس مكسيكي يحترف في أوروبا حين انضم إلى أجاكسيو الفرنسي عام 2011، ثم تنقل بين ملقا وغرناطة الإسبانيين وستاندارد لياج البلجيكي وساليرنيتانا الإيطالي وأفيش البرتغالي، وصولًا إلى إيل ليماسول القبرصي، وظل في كل محطة يردد رغبته في بلوغ مونديال سادس.

أما على صعيد العرس الكروي فقد بدأ المشوار في ألمانيا 2006، ثم جنوب إفريقيا 2010، والبرازيل 2014، وروسيا 2018، وقطر 2022، وارتبط اسمه بمباراته أمام البرازيل صاحبة الأرض في 2014، وبتصدياته أمام الأرجنتين في 2022.

وفي 2026 جاء الفصل الأخير حين استدعاه المدرب خافيير أجيري ضمن قائمة 26 لاعبًا، وبهذا الاستدعاء يدخل التاريخ أول حارس مرمى يُستدعى لست نسخ مختلفة من كأس العالم بداية من 2006 وحتى 2026، ليعادل ما بلغه ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ويصبح ثالث لاعب في تاريخ اللعبة يصل إلى هذا الرقم.