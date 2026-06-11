التأشيرات تحرم «الأفيال» من الحضور الجماهيري

لن تتمكن الجماهير الإيفوارية من مرافقة منتخب بلادهم الأول لكرة القدم، في مونديال 2026، وذلك بسبب عدم تمكنهم من الحصول على تأشيرات دخول، وفق ما كشفه الخميس، جوليان كواديو أدونيس، رئيس اللجنة الوطنية للمشجعين، المختصة في تنظيم تنقلات الجماهير.

وقال أدونيس، في تصريح لـ«فرانس برس» :«تخلى المشجعون عن السفر لأن أمريكا لا تريد رؤية مشجعين من بعض الدول، من بينها كوت ديفوار، على أراضيها، كانت الولايات المتحدة واضحة معنا حين أبلغتنا أنها لا ترغب في استقبال مشجعينا».

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لمشجعي «الأفيال» :«هذا الوضع يؤلمنا كثيرًا لأنه يمنعنا من أداء واجبنا الأساسي، أيّ دعم منتخبنا. كان بإمكاننا إبراز ثقافتنا وخبرتنا في تشجيع الفرق من المدرجات»، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية للمشجعين تابعة لوزارة الرياضة.

وتطرح سياسة الهجرة المتشددة صعوبات لدخول بعض الجنسيات إلى أمريكا، وقد طالت حتى الفاعلين في اللعبة مثل الحكم الصومالي عمر عرتن، الذي منع من الدخول على الرغم من حيازته تأشيرة نظامية.

ولم يُسمح سوى لعدد محدود من مسؤولي اللجنة الوطنية للمشجعين بالسفر إلى أمريكا، خلافًا للمشاركات الثلاث السابقة في كأس العالم «2006 و2010 و2014» أو خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا، حيث كانت الهيئة ترسل عادة عشرات المشجعين.

وسبق لأدونيس أن أعرب في مارس الماضي، عن أمله في إرسال 500 مشجع إلى أمريكا، موضحًا أن دور المسؤولين القلائل المسموح لهم بالسفر سيتمثل في إدارة المشجعين الإيفواريين المقيمين في الولايات المتحدة، مبينًا أن حتى ممثلي الهيئة لم يحصلوا على التأشيرات بسهولة على الإطلاق.

ومن المقرر أن يخوض منتخب كوت ديفوار مباراتين من أصل ثلاث في دور المجموعات في أمريكا 15 و25 يونيو الجاري، في فيلادلفيا أمام الإكوادور، وكوراساو، فيما تُلعب مباراته الأخرى في تورونتو الكندية أمام ألمانيا.